Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

ФИФА обязал Кардифф заплатить Нанту за трансфер погибшего футболиста

ФИФА обязал Кардифф заплатить Нанту за трансфер погибшего футболиста
18:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Кардифф Сити вынужден будет выплатить компенсацию французскому клубу Нант за Эмилиано Сала.

Комитет по статусу игроков ФИФА обязал «Кардифф Сити» заплатить «Нанту» € 6 млн за трансфер погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает Sky Sports.

По данным источника, данная сумма соответствует первому взносу, который «Кардифф» должен был заплатить французскому клубу за трансфер игрока. Полная сумма трансфера должна была составить € 17 млн.

Оба клуба будут иметь возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Гвардиола рассказал, что случится, если Ман Сити не выиграет ЛЧ в этом сезоне

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Кардифф, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов
02 Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
03 Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
04 Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
05 Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь