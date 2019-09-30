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Лунин разочарован ролью запасного в Вальядолиде, Реал ищет новые варианты

Лунин разочарован ролью запасного в Вальядолиде, Реал ищет новые варианты
19:17 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь сборной Украины Андрей Лунин разочарован своим положением в Вальядолиде и готов сменить клуб.

Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает (вернее, не получает) в своем клубе.

Как известно, "Вальядолид" арендовал кипера у "Реала", и теперь украинец, который в нынешнем сезоне не сыграл еще ни одного официального матча, начинает выказывать свое неудовлетворение сложившейся ситуацией, сообщает Don Balon.

Также прорабатывает варианты с данной ситуацией и "Реал". По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес ищет варианты решения проблемы с недостаточным игровым временем вратаря. Если Лунин и дальше останется в глухом запасе, мадридцы готовы рассмотреть вариант с досрочным расторжением арендного соглашения, чтобы отправить Андрея до конца сезона в один из клубов Сегунды.

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Напомним, что в текущем сезоне Примеры "Вальядолид" провел 7 матчей, и во всех этих поединках Андрей оставался в запасе. При этом главный тренер команды Серхио Гонсалес ясно дал понять, что первым номером остается Жорди Масип.

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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