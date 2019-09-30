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Галатасарай - ПСЖ: какие шансы у "львов", в игре ЛЧ против парижан

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Галатасарай - ПСЖ: какие шансы у "львов", в игре ЛЧ против парижан
18:38 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Галатасарай примет французский ПСЖ.

В рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов Галатасарай сыграет против гранды мирового футбола - ПСЖ из Франции. Поединок пройдет в Стамбуле.

Галатасарай - ПСЖ

Вторник, 1 октября. Начало матча - 22:00.

Стадион: "Тюрк Телеком", Стамбул. Главный арбитр - Шимон Марчиняк.

Галатасарай в первом туре противостоял бельгийскому Брюгге и не смог забить. Команды сыграли вничью 0:0. По сути эти команды решат между собой, кто из них отправится в Лигу Европы, так как главные претенденты на выход в плей-офф ЛЧ из этой группы это ПСЖ и Реал Мадрид. Немного не повезло туркам с жеребьевкой, тем не менее, это футбол и тут возможно все.

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У Галатасарая неплохая атака с Радамелем Фалькао во главе и если стамбульские "львы" грамотно сыграют в обороне, и сумеют использовать свои шансы в атаке, а они у них точно будут, так как оборона ПСЖ это далеко не эталон, то турки вполне могут заработать очки. К тому же игра будет в Стамбуле, а там Галатасарай при сумасшедшей поддержке своих фанатов вполне может удивить Мбаппе и компанию.

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ПСЖ в свою очередь в первом туре разбил своего главного конкурента в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги - мадридский Реал. Матч в Париже был бенефисом экс-игроков Реала Анхеля Ди Марии и Кейлора Наваса. Парижане не показали, что сейчас мадридский гранд далеко не такой уж и грозный. И это у ПСЖ еще не играли Мбаппе, Неймар и Кавани.

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К слову, в матче с Галатасараем Неймар также не сыграет, бразилец все еще отбывает дисквалификацию и это минус для ПСЖ, так как в последних играх именно голы Неймара являются ключевыми в добыче результата. Но есть и хорошие новости, с турецким клубом точно сможет сыграть Килиан Мбаппе. Молодой француз полностью восстановился и вовсю готовится выйти на матч Лиги чемпионов.

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Что касается букмекеров, то ту дела обстоят следующим образом. Средние коэффициенты на матч такие: победа Галатасарая - 9.75, ничья - 5.95, победа ПСЖ - 1.35. Посмотрев на коэффициенты можно предположить, что ПСЖ нанесет разгромное поражение Галатасараю, но... Не стоит так недооценивать "львов", особенно учитывая, что игра пройдет в Стамбуле. Если парижане и смогут выиграть, то это будет победа с небольшим разрывом и голы будут забиты как в одни, так и в другие ворота.

Прогноз на матч от Телеграф СпортГалатасарай - ПСЖ 2:4

В прямом эфире стамбульский поединок можно будет посмотреть на канале Матч Футбол. Начало трансляции в 22:00 по киевскому времени.

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