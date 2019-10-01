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Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ

Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
03:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийский форвард Алексис Санчес перестал общаться со своими бывшими одноклубниками из Манчестер Юнайтед.

Нападающий Интера Алексис Санчес не общается с экс-одноклубниками по Манчестер Юнайтед после своего перехода в итальянский клуб. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Санчес не написал ни одного сообщения в чат игроков в WhatsApp после перехода в Интер. Примечательно, что Крис Смоллинг, покинувший МЮ минувшим летом, продолжает поддерживать отношения с игроками.

При этом, сообщается, что Санчес даже будучи игроком "красных дьяволов" не часто общался с партнерами по команде.

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Напомним, что чилиец перешел в Интер на правах аренды, подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне Санчес поучаствовал в трех матчах итальянского чемпионата, забив один гол и получив красную карточку.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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