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Тайсон - о матче с Аталантой: Будем стараться показать красивый футбол

Тайсон - о матче с Аталантой: Будем стараться показать красивый футбол
19:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек Шахтера Тайсон прокомментировал поединок Лиги чемпионов против Аталанты.

Тайсон считает, что в матче против Аталанты Шахтер должен показать свой максимум.

"Ожидания от матча? Конечно, настраиваемся на сложную игру против сильного соперника. В каждом соревновании ты должен отдавать максимум. Мы должны отдать все силы, как минимум, чтобы уйти со стадиона с мыслью, что мы сделали все, что смогли".

"Я знаю хорошо Гомеса, мы играли с ним в Металлисте, как и Марлос. Я не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса. Играем команда, побеждает коллектив. Ни в коем случае нельзя говорить, что это игра Тайсона и Гомеса. Завтра играет Шахтер и Аталанта".

Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Для нас очень важно завтра и хорошо атаковать, и обороняться. Будет все совсем по-другому. Нужно забыть матч с Манчестер Сити. Нельзя приезжать на матч с Аталантой и только обороняться. Мы будем стараться показать красивый футбол с первой и до последней минуты", — сказал Тайсон.

Поединок Аталанта — Шахтер начнется в 19:55 во вторник, 1 октября, на Сан-Сиро в Милане.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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