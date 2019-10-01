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Эмери назвал одного из главных лидеров команды в раздевалке

Эмери назвал одного из главных лидеров команды в раздевалке
05:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский специалист Унаи Эмери поделился своим мнением об игроке Арсенала Экторе Бельерине.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признает, что защитник Эктор Бельерин является явным лидером команды в раздевалке и за ее пределами. Напомним, что на прошлой неделе Гранит Джака был назначен капитаном команды.

"Бельерин приехал сюда очень молодым, - цитирует Эмери английская пресса.

Он очень хорошо разбирается в английской культуре и говорит по-английски, может быть, лучше, чем многие англичане. И действительно, в раздевалке Эктор является лидером, передает много ценностей, ведет себя как профессионал.

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Я обычно говорю с ним по-испански, но я собираюсь измениться. Может быть, в следующем месяце я поговорю с ним по-английски и, может быть, смогу у него поучиться языку".

Напомним, что "Арсенал" приобрел Бельерина у "Барселоны" в 2011-м году.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Новости футбола.
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