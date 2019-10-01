Эмери назвал одного из главных лидеров команды в раздевалке

Новости спорта:Испанский специалист Унаи Эмери поделился своим мнением об игроке Арсенала Экторе Бельерине.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признает, что защитник Эктор Бельерин является явным лидером команды в раздевалке и за ее пределами. Напомним, что на прошлой неделе Гранит Джака был назначен капитаном команды.

"Бельерин приехал сюда очень молодым, - цитирует Эмери английская пресса.

Он очень хорошо разбирается в английской культуре и говорит по-английски, может быть, лучше, чем многие англичане. И действительно, в раздевалке Эктор является лидером, передает много ценностей, ведет себя как профессионал.

Я обычно говорю с ним по-испански, но я собираюсь измениться. Может быть, в следующем месяце я поговорю с ним по-английски и, может быть, смогу у него поучиться языку".

Напомним, что "Арсенал" приобрел Бельерина у "Барселоны" в 2011-м году.