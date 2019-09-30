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Арсенал намерен отправить звездного хавбека в аренду зимой

Арсенал намерен отправить звездного хавбека в аренду зимой
19:37 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил ближайшей зимой может сменить клуб.

Лондонский Арсенал в зимнее трансферное окно готов отправить в аренду опального полузащитника Месута Озила.

Руководство "канониров" рассматривает вариант с временным переходом хавбека в январе. Об этом сообщает The Sun.

В прошлом году после ухода Арсена Венгера и назначения Унаи Эмери немец перестал быть безоговорочным игроком основы. В нынешнем же сезоне Озил вообще лишь дважды появлялся на поле – в матче 5-го тура АПЛ против Уотфорда (2:2) и в поединке Кубка лиги с Ноттингем Форест (5:0), сыграв суммарно 140 минут.

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Боссы Арсенала для появления заинтересованных в аренде Месут Озила клубов готовы платить часть его зарплаты. По условиям контракта, 30-летний полузащитник зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Месут Озил, Новости футбола.
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