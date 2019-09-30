Сарри рассказал о задачах Ювентуса в Лиге чемпионов

Новости спорта:Итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч Ювентуса в Лиге чемпионов против Байера.

Маурицио Сарри рассказал, что задача Ювентуса – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, но фавориты, по его мнению, английские команды.

"Байер – команда, которая владеет больше всех мячом в текущем розыгрыше Бундеслиги. Это сильная команда и она хороша в дриблинге. Я ожидаю позитивного результата. Это сложный матч, первый на нашем поле в этом турнире. После будем думать о следующей игре".

"Мы можем прогрессировать. Наша цель – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. ЛЧ – это топ-турнир, где все может решить один эпизод. Однако я считаю, что фавориты – это английские команды".

"Ротация? Не знаю, дам ли кому-нибудь отдохнуть. Все зависит от ближайшей тренировки", — проводит слова Маурицио Сарри официальный сайт Ювентуса.

Матч Ювентус – Байер состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.