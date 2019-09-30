Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З

Новости спорта:Бельгийский хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне вероятнее всего пропустит матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

На этих выходных, в игре против "Эвертона", лидер "Ман Сити" Кевин Де Брюйне получил повреждение. В том матче он провел на поле 80 минут.

Бельгийский полузащитник пропустил сегодняшнею тренировку основной группы. Ожидается, что в завтрашнем матче против "Динамо Загреб" он не примет участие.

По данным Sky Sports, есть вероятность, что он проведет игру за молодежную команду. Напомним, что в первом туре ЛЧ "Ман Сити" обыграл "Шахтер" со счетом 3:0.

В этом сезоне Де Брюйне успел провести 7 игр, во время которых забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.