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Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартовые составы команд на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартовые составы команд на матч АПЛ
21:03 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Главные тренера Манчестер Юнайтед и лондонского Арсенала определились с составами на поединок седьмого тура АПЛ.

Сегодня, 30 сентября, в рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед сыграет против Арсенала. Поединок пройдет на стадионе "Олд Траффорд".

Стартовые составы команд:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Линделеф, Магуайр, Туанзебе - Мактоминай, Андрес Перейра, Погба- Джеймс, Лингард, Рашфорд

Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Мата, Фред, Матич, Гринвуд

Арсенал: Лено - Колашинац, Давид Луис, Сократис, Чемберс - Джака, Гендузи, Торрейра - Сака, Пепе, Обамеянг

Запасные: Мартинес, Холдинг, Себальос, Мейтленд-Найлс, Уиллок, Мартинелли, Нельсон

Манчестер Юнайтед походит к матчу с Арсеналом не в самой лучшей игровой форме. Команда Сульшера изрядно регулярно теряет очки в этом сезоне английской Премьер лиги. Отсюда и такое низкое место в турнирке - МЮ занимает лишь 11-ю строчку после шести сыгранных туров. Это явно не то, чего ожидали фанаты именитого клуба перед стартом сезона. Посмотрим, насколько МЮ сможет исправить свое положение в игре с лондонским клубом.

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Арсенал имеет не такую плохую ситуацию как манкуниакцы. Команда Эмери в случае победы над МЮ может взлететь сразу на четвертую позицию в АПЛ, что не так уж и плохо для начала. К тому же "канониры" хорошо стартовали в Лиге Европы, разгромив Айнтрахт 3:0 в гостях. Поэтому фанаты не так уж и критично относятся к игре своей команды.

Поединок Арсенала и МЮ можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Сетанта Спортс. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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