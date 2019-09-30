Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 30 сентября, в рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед сыграет против Арсенала. Поединок пройдет на стадионе "Олд Траффорд".
Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Линделеф, Магуайр, Туанзебе - Мактоминай, Андрес Перейра, Погба- Джеймс, Лингард, Рашфорд
Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Мата, Фред, Матич, Гринвуд
Арсенал: Лено - Колашинац, Давид Луис, Сократис, Чемберс - Джака, Гендузи, Торрейра - Сака, Пепе, Обамеянг
Запасные: Мартинес, Холдинг, Себальос, Мейтленд-Найлс, Уиллок, Мартинелли, Нельсон
Манчестер Юнайтед походит к матчу с Арсеналом не в самой лучшей игровой форме. Команда Сульшера изрядно регулярно теряет очки в этом сезоне английской Премьер лиги. Отсюда и такое низкое место в турнирке - МЮ занимает лишь 11-ю строчку после шести сыгранных туров. Это явно не то, чего ожидали фанаты именитого клуба перед стартом сезона. Посмотрим, насколько МЮ сможет исправить свое положение в игре с лондонским клубом.
Арсенал имеет не такую плохую ситуацию как манкуниакцы. Команда Эмери в случае победы над МЮ может взлететь сразу на четвертую позицию в АПЛ, что не так уж и плохо для начала. К тому же "канониры" хорошо стартовали в Лиге Европы, разгромив Айнтрахт 3:0 в гостях. Поэтому фанаты не так уж и критично относятся к игре своей команды.
Поединок Арсенала и МЮ можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Сетанта Спортс. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.