Суперзвезда Ливерпуля мог стать игроком Металлиста в начале своей карьеры

Новости спорта:Сенегальский центральный защитник Папа Гуйе прокомментировал свою дружбу со звездой Ливерпуля Садио Мане.

Защитник днепровского СК Днепр-1 Папа Гуйе в интервью Youtube шоу Бомбардир рассказал, что вингер Ливерпуля Садио Мане мог поиграть в Украине.

"Когда Мане играл в австрийском Зальцбурге, я предлагал Евгению Красникову подписать его в Металлист. Но переговоры так и не состоялись.

Садио тогда был очень молод. В Украину ехать ему не хотелось, ведь были шансы переехать в Европу. Это было решением его агента.

Я с ним общаюсь и сейчас. Мы друзья. Когда он играл в Саутгемптоне, мы часто общались", - сказал Папа Гуйе.

Напомним, Папа Гуйе перебрался в СК Днепр-1 в летнее трансферное окно из львовских Карпат. В текущем сезоне на его счету 4 матча в УПЛ, в которых он отметился 1 желтой и 1 красной карточкой.

Ранее сообщалось, что 2018-м году Папа Гуйе мог стать игроком Динамо, однако переход не состоялся.