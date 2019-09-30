Хавбек Ливерпуля: Мы достигли серьезного прогресса в этом сезоне

Новости спорта:Хавбек сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед в рамках АПЛ.

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум остался доволен победой команды над "Шеффилд Юнайтед" (1:0) в матче чемпионата Англии. Напомним, что победу мерсисайдцам принес точный удар Садио Мане, а "Ливерпуль" закрепился на первом месте в турнирной таблице.

При это Вейналдум считает, что для команды, которая хочет выиграть титул важно набирать очки даже при не очень впечатляющей игре.

"Самое главное, что мы смогли победить, - цитирует Вейналдума английская пресса.

Мы достигли серьезного прогресса в этом сезоне. И он заключается в том, что мы выигрываем игры, в которых играем не очень хорошо. Надеюсь, когда мы будем играть плохо, мы все равно будет выигрывать".

После 7-ми сыгранных туров "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 5 очков.