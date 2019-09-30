Лидер атаки Аталанты рискует пропустить игру с Шахтером

Новости спорта:Аргентинский форвард Алехандро Гомес рискует пропустить матч Аталанты против Шахтера в Лиге чемпионов.

Основной нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес рискует пропустить матч 2-го утра группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером".

Как сообщил на предматчевой пресс-конференции наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини, у Гомеса был сложный матч против "Сассуоло" (4:1) и после него футболист восстанавливался индивидуально. "Посмотрим, сыграет ли он", - сказал тренер.

Также Гасперини добавил, что в его команде не 11 основных футболистов, а 16. Это значит, что Руслан Малиновский, который начал матч с "Сассуоло" в запасе, может сыграть завтра.

Добавим, что матч "Аталанта" – "Шахтер" состоится завтра, 1 октября, на стадионе "Сан-Сиро", а начнется в 20:00.