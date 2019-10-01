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Ван Дейк: Ливерпулю рано еще думать о чемпионстве в АПЛ

Ван Дейк: Ливерпулю рано еще думать о чемпионстве в АПЛ
06:40 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голландский защитник Вирджил Ван Дейк поделился мнением о шансах Ливерпуля на чемпионство в английской Премьер лиге.

На старте сезона "Ливерпуль" просто катком прошелся по АПЛ, добыв 7 побед в 7 матчах. Однако лидер "красных" Вирджил Ван Дейк считает, что команде очень рано думать о победе в турнире.

"Слишком рано говорить о чемпионстве. В октябре у нас начнется очень сложный период. Мы не смотрим на результаты других команд - все это бессмысленно. Наша задача - сосредоточиться на предстоящим матче.

Мы не проигрываем дома? Лишь СМИ делают акцент на статистике. Реальность такова, что нас ожидает очень непростая игра против "Зальцбурга", однако мы сделаем все для победы", - заявил голландский защитник.

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Напомним, что в стартовом туре Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде проиграл "Наполи" (0:2).

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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