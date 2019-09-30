Наставник Баварии: Тоттенхэм - луч света в европейском футболе

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против английского Тоттенхэма. Специалиста цитирует официальный сайт УЕФА.
"На мой взгляд, Тоттенхэм - луч света в европейском футболе. Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя еще 6–7 лет назад этого не было. Почеттино проделал отличную работу.
Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение. Тоттенхэм будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновационен. Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому.
Гарри Кейн тур за туром блестяще играет в Премьер-лиге. Порой кажется, что для него вообще нет неразрешимых задач. Он и Роберт Левандовски — два лучших нападающих в мире", - сказал Ковач.
Поединок Тоттенхэм - Бавария состоится 1-го октября. Начало матча - в 22:00.