Наставник Баварии: Тоттенхэм - луч света в европейском футболе

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач поделился своими эмоциями накануне поединка Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Главный тренер мюнхенской Баварии Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против английского Тоттенхэма. Специалиста цитирует официальный сайт УЕФА.

"На мой взгляд, Тоттенхэм - луч света в европейском футболе. Он сейчас способен играть на равных с грандами, хотя еще 6–7 лет назад этого не было. Почеттино проделал отличную работу.

Его пример демонстрирует, насколько важно уметь проявлять терпение. Тоттенхэм будет с первых минут отдавать игре все свои силы. Футбол, который он демонстрирует, очень привлекателен, изобретателен и инновационен. Надо быть физически и психологически устойчивыми, чтобы противостоять этому.

Гарри Кейн тур за туром блестяще играет в Премьер-лиге. Порой кажется, что для него вообще нет неразрешимых задач. Он и Роберт Левандовски — два лучших нападающих в мире", - сказал Ковач.

Поединок Тоттенхэм - Бавария состоится 1-го октября. Начало матча - в 22:00.