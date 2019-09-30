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Форвард Аталанты: В игре с Шахтером настроены победить

Форвард Аталанты: В игре с Шахтером настроены победить
22:00 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Колумбийский нападающий Дуван Сапата прокомментировал предстоящий поединок Аталанты против Шахтера в Лиге чемпионов.

Форвард "Аталанты" Дуван Сапата посетил пресс-конференцию перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером", где ответил на вопросы журналистов.

- Мы очень хотим победить, показать качественную игру, игру "Аталанты". Последние игры были очень сложными для нашей команды, но мы показали свою игру.

- Вы играете намного лучше, чем в прошлом году. Но ты все равно расслабленный. Что изменилось в твоей жизни? Тот мяч, который ты не смог забить, смотрел его? Как анализировал ситуацию?

- В этом году я подошел к своей подготовке с другой стороны. Я вижу результат и хочу продолжать в том же духе. Насчет неудачного момента в игре с Загребом – да, мне не повезло. Смотрю на следующие матчи, чтобы такое не повторялось.

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- В этом году вы находитесь в лучшей своей форме. Есть в этом заслуга тренера?

- Я доволен своей формой, есть заслуга тренера, но не только его, но и всей команды. Которая дала мне время на адаптацию ко всем вещам, что я не мог до этого.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Дуван Сапата.
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