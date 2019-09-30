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Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)

Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
19:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч Шахтера против Аталанты в Лиге чемпионов.

В 2014 году Луиш Каштру сменил Паулу Фонсеку на посту главного тренера. Тогда Порту не имел право проигрывать Наполи и клуб сумел сыграть вничью...

"На самом деле это просто совпадение. Это правда было. Это совершенно другие условия. Сейчас я нахожусь в Шахтере. Я надеюсь, мне повезет как в прошлый раз, и мы сумеем достигнуть хорошего результата".

"Мы знаем, что нужно для нашей команды. Есть определенные идеи, которые мы хотим, чтобы были в нашей игре. Мир переполнен разным мнением. Но у меня есть свое мнение. Мы знаем, что нужно для нашей команды".

Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"За девять игр у нас девять побед в УПЛ. Мы играли с такими сложными командами, как Динамо, Заря, Десна, Александрия. Не стоит забывать об этом. Мы показываем себя наилучшим образом".

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"Лига чемпионов – самое сложное соревнование. Не важно, какой чемпионат, ЛЧ отличается от этого. Завтра мы встретимся с Аталантой, команда, которая находится на третьей строчке в Серии А. Мы прекрасно понимаем на каком уровне находится Аталанта. Думаю, завтрашняя игра будет очень интересной, ибо для обеих команд важно добиться позитивного результата".

Луиш Каштру сказал несколько слов о полузащитнике Аталанты Руслане Малиновском.

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"Малиновский? Мы прекрасно знаем, прекрасный игрок с отличными футбольными качествами. Мы не знаем, будет он играть или нет, но мы готовы ко всем игрокам. Завтрашняя игра? Практическая каждая игра является решающей. Иногда ты думаешь, что все потеряно и ты ничего не сможешь. Но наступает следующий поединок, ты добиваешься хорошего результата и идешь дальше", — сказал Луиш Каштру.

Поединок Аталанта — Шахтер начнется в 19:55 во вторник, 1 октября, на Сан-Сиро в Милане.

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