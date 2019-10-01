Наставник Днепра-1 рассказал, зачем клуб подписал Гуйе

Новости спорта:Наставник новичка УПЛ СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал подписание Папа Гуйе.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мнением о трансфере Папы Гуйе.

"Люблю работать и с молодежью, и с профессионалами. Вопрос стоял иначе. Нужно было усилить линию обороны. Искали надежных защитников, высоких, хорошо играют головой. Поэтому выбор остановили на Гуйе. Тем более знаем его человеческие качества.

Лучший свой футбол он показывал в Металлисте, где вместе с Обрадовичем защищали свою половину поля. Хорошая скорость, хороший уровень ведения единоборств. Бразильцы и аргентинцы творили впереди", – поделился Михайленко в программе Бомбардир.

Напомним, Папа Гуйе стал игроком СК Днепр-1 в конце прошлого лета. Ранее сенегалец играл в составе Волыни, Металлиста, Днепра и Карпат, которые покинул в конце прошлого сезона.