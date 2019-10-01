Де Брюйне пропустил тренировку Ман Сити перед матчем Лиги чемпионов

Новости спорта:Бельгиец рискует не сыграть в поединке Лиги чемпионов.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне может не сыграть в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Загреб, сообщает BBC Sport. Хавбек пропустил тренировку Горожан накануне поединка.

В нынешнем сезоне 28-летний Де Брюйне провел 9 матчей за Ман Сити во всех турнирах. На счету полузащитника 2 гола и 9 результативных передач.

Матч Манчестер Сити — Динамо Загреб состоится сегодня, 1 октября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Ман Сити и загребское Динамо — соперники Шахтера по группе Лиги чемпионов. В первом туре Горняки дома уступили Горожанам (0:3), а хорваты разгромили Аталанту (4:0).

Во втором туре группового этапа чемпион Украины сыграет на выезде против Аталанты. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.