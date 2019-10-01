Наставник Днепра-1: С Зарей было сложнее, нежели с Динамо

Новости спорта:Дмитрий Михайленко заявил, что играть с Зарей его подопечным было сложнее, чем с Динамо.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко назвал самого сложного соперника в сезоне и поделился мнением о выступлении Владислава Супряги в матче с Динамо (0:2).

"Не сказал бы, что матч с Динамо – самый сложный для нас в этом сезоне. Более сложной была встреча с Зарей.

Луганчане были более мощными, как мне показалось, более тактически сильными. Заря играла на более высоких скоростях.

Руководство Динамо пошло навстречу по Супряге. Может быть, все хотят его роста и прогресса. Но троянским конем в составе Днепра-1 он не был", – сказал Михайленко.