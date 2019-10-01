"Мне стало страшно": в самолет представителя Бундеслиги попала молния

Футболисты и персонал Герты пережили шок по пути домой после победы над Кельном (4:0) – в их самолет попала молния. "Старая дама" возвращалась в Берлин на самолете на 32 человека, поскольку в нужное время не было регулярных рейсов.
"Случился очень громкий удар. Вспыхнул огромный луч света, который видел каждый", — цитирует генерального директора Герты Михаэля Претца Onefootball со ссылкой на Bild.
"Мне было страшно. Я рад, что мы спокойно приземлились. Никогда ранее я такого не испытывал", — добавил футболист Джавайро Дилросун.
"К счастью, следующий матч Герта – против Фортуны из Дюссельдорфа – Герта проведет дома", — добавил Претц.
После шести туров Бундеслиги Герта с семью очками идет десятой.