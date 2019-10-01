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"Мне стало страшно": в самолет представителя Бундеслиги попала молния

"Мне стало страшно": в самолет представителя Бундеслиги попала молния
11:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:В самолет с ФК Гертой на борту попала молния, к счастью, все закончилось хорошо.

Футболисты и персонал Герты пережили шок по пути домой после победы над Кельном (4:0) – в их самолет попала молния. "Старая дама" возвращалась в Берлин на самолете на 32 человека, поскольку в нужное время не было регулярных рейсов.

"Случился очень громкий удар. Вспыхнул огромный луч света, который видел каждый", — цитирует генерального директора Герты Михаэля Претца Onefootball со ссылкой на Bild.

"Мне было страшно. Я рад, что мы спокойно приземлились. Никогда ранее я такого не испытывал", — добавил футболист Джавайро Дилросун.

Во Второй лиге Украины был забит прекрасный гол

"К счастью, следующий матч Герта – против Фортуны из Дюссельдорфа – Герта проведет дома", — добавил Претц.

После шести туров Бундеслиги Герта с семью очками идет десятой.

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Бундеслига, ФК Герта, Новости футбола, Фортуна.
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