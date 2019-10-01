"Я снова люблю футбол": Санчес - о переходе в Интер

Новости спорта:Чилиец признался, что переход в Интер вдохновил его вновь полюбить футбол.

Летом Алексис Санчес перешел из Манчестер Юнайтед в Интер на правах годичной аренды. Возвращение в Италию явно пришлось по нраву чилийцу.

"Переход в Интер помог снова влюбиться в футбол. Я уже знал тренера и некоторых игроков и верил, что клуб ожидает что-то прекрасное в будущем", — цитирует Санчеса Football Italia.

"Если не ошибаюсь, Интер не выигрывал ничего семь или восемь лет. Я хочу выиграть что-то с ними".

Интер сыграет завтра против Барселоны, и Алексис настроен очень серьезно.

"Любому футболисту нравится побеждать в Лиге чемпионов. В ней вы играете, чтобы победить, а не просто сыграть. Интер должен быть в восторге от того, что снова участвует в этом турнире".