Вернидуб открыл собственную футбольную академию

Новости спорта:Защитник ФК Заря Виталий Вернидуб открыл футбольную школу в Запорожье.

Центрбек Зари Виталий Вернидуб открыл детскую футбольную школу в Запорожье. В ней будут заниматься ребята в возрасте от 3 до 8 лет.

Открытие школы в городе из восточной Украины обусловлено тем, что Заря проводит свои домашние матчи именно в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

31-летний футболист перешел из азербайджанского клуба Габала в Зарю по завершению сезона-2017\18 и подписал с луганским клубом двухлетний контракт. В нынешнем сезоне игрок провел 5 матчей.

Заря после 9 туров занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Виктора Скрипника проведет 5 октября на выезде против Львова.