"Погба - маленький ребенок": легендарный вратарь МЮ считает француза проблемой

Новости спорта:Легендарный вратарь МЮ рассказал, что он думает о Поле Погба.

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о полузащитнике команды Поле Погба после матча 7-го тура АПЛ с Арсеналом (1:1).

"Он играет очень, очень глубоко, и я не понимаю, какова его роль в этой команде.

Даже когда Сульшер сделал замены и переставил Погба выше, ничего особенного не произошло. Согласен, что в этой игре от него было два очень хороших паса, но это лишь 2, а не 15, и это проблема. Он привлекает так много внимания, создается впечатление, что Погба – проблемный ребенок в этом клубе.

Когда есть кто-то, кому газеты уделяют так много внимания, нужно понимать, какова его роль, что он собирается сделать для «МЮ». Я немного сбит с толку, не могу этого понять. Я думаю, что его окружают достаточно хорошие футболисты, но в матче Погба не выглядел хорошо с мячом, он уходил в тень в первом тайме. Во втором стало немного лучше.

Он определенно не играет на том уровне, как в прошлом сезоне. Необходимо выяснить, какова его роль, как «МЮ» собирается использовать его, а затем об этом нужно сообщить всем. Вы знаете, 75 000 человек на «Олд Траффорд» на самом деле не в восторге от него. Можно услышать, что здесь люди не так сильно любят Погба, так как он мало что делает для команды.

Знаем, что это игрок мирового уровня, но как мы можем заставить его так проявлять себя в этой команде? Это то, над чем в клубе действительно должны поработать», – сказал Шмейхель.