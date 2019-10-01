Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

"Погба - маленький ребенок": легендарный вратарь МЮ считает француза проблемой

"Погба - маленький ребенок": легендарный вратарь МЮ считает француза проблемой
13:36 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный вратарь МЮ рассказал, что он думает о Поле Погба.

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о полузащитнике команды Поле Погба после матча 7-го тура АПЛ с Арсеналом (1:1).

"Он играет очень, очень глубоко, и я не понимаю, какова его роль в этой команде.

Даже когда Сульшер сделал замены и переставил Погба выше, ничего особенного не произошло. Согласен, что в этой игре от него было два очень хороших паса, но это лишь 2, а не 15, и это проблема. Он привлекает так много внимания, создается впечатление, что Погба – проблемный ребенок в этом клубе.

В самолет с немецким клубом попала молния

Когда есть кто-то, кому газеты уделяют так много внимания, нужно понимать, какова его роль, что он собирается сделать для «МЮ». Я немного сбит с толку, не могу этого понять. Я думаю, что его окружают достаточно хорошие футболисты, но в матче Погба не выглядел хорошо с мячом, он уходил в тень в первом тайме. Во втором стало немного лучше.

Санчес снова полюбил футбол: помог переход в Интер

Он определенно не играет на том уровне, как в прошлом сезоне. Необходимо выяснить, какова его роль, как «МЮ» собирается использовать его, а затем об этом нужно сообщить всем. Вы знаете, 75 000 человек на «Олд Траффорд» на самом деле не в восторге от него. Можно услышать, что здесь люди не так сильно любят Погба, так как он мало что делает для команды.

Знаем, что это игрок мирового уровня, но как мы можем заставить его так проявлять себя в этой команде? Это то, над чем в клубе действительно должны поработать», – сказал Шмейхель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поль Погба, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Петар Шмайхель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
03 Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити
04 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
05 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь