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Спортдир Боруссии Д рассказал о будущем Санчо в клубе

Спортдир Боруссии Д рассказал о будущем Санчо в клубе
14:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский полузащитник Джейдон Санчо может покинуть дортмундскую Боруссию в скором будущем.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк признает, что вингер Джейдон Санчо не задержится в клубе надолго. Англичанина уже связывали с Манчестер Юнайтед, но он не захотел переходить.

"Пока не принято никакого решения. Но не нужно быть пророком, чтобы понимать, что Санчо не будет играть у нас еще пять лет", — заявил Цорк kicker.

"Он хорошо развивается в Дортмунде. Не уверен, что это было бы возможным в английских топ-клубах. Мы доверяем молодым игрокам, не боимся давать им играть, и Джейдон это понимает".

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"Он по природе – уличный футболист, который действует на инстинктах. Но он всегда ставит перед собой новые цели, а не почивает на лаврах. Он хочет играть в футбол эффективно и эффектно. Это его мотивация".

В прошлом сезоне Санчо забил 12 голов и сделал 14 ассистов в Бундеслиге, а нынешнем забил три мяча и сделал еще четыре результативных передачи в шести играх.

Следующий матч Боруссия проведет в Лиге чемпионов против Славии.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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