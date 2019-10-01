Мораес догнал Гладкого по голам в УПЛ, но при этом сыграл в два раза меньше игр

Новости спорта:Форвард сборной Украины Жуниор Мораес догнал Александра Гладкого в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Как и ожидалось, форвард "Шахтера" Жуниор Мораес оставил позади Андрея Шевченко в списке бомбардиров за все чемпионаты Украины в высшем дивизионе. Натурализованный бразилец, забив гол в ворота "Ворсклы" в девятом туре, довел количество результативных ударов в 84-х, тогда как у легенды "Динамо" и тренера национальной сборной 83.

Таким образом, Мораес фактически вошел в топ-десять бомбардиров, правда, десятое место он делит с Александром Гладким и Александром Косыриным. При этом Жуниор существенно опережает обоих по эффективности, ведь для своих 84-х голов ему понадобилось 153 матча, Косырин в составе "Торпедо", "Арсенала", "Черноморца", донецкого "Металлурга" и "Говерлы" сыграл 240, а Гладкий ( "Металлист", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо" и "Черноморец") - 300 поединков.

Уже следующий гол позволит Мораесу сравняться с Тимерланом Гусейновым ("Заря", "Черноморец"), который занимает девятую строчку. Чтобы догнать лидера - Максима Шацких, Жуниору нужно забить еще 30 голов.

Добавим, что ближайший преследователь Мораеса из ныне действующих игроков - его партнер Марлос. В общем рейтинге он 35-й, на его счету 57 голов, столько же как у Артема Милевского и Автандила Капанадзе.