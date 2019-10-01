Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Мораес догнал Гладкого по голам в УПЛ, но при этом сыграл в два раза меньше игр

Мораес догнал Гладкого по голам в УПЛ, но при этом сыграл в два раза меньше игр
14:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Украины Жуниор Мораес догнал Александра Гладкого в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Как и ожидалось, форвард "Шахтера" Жуниор Мораес оставил позади Андрея Шевченко в списке бомбардиров за все чемпионаты Украины в высшем дивизионе. Натурализованный бразилец, забив гол в ворота "Ворсклы" в девятом туре, довел количество результативных ударов в 84-х, тогда как у легенды "Динамо" и тренера национальной сборной 83.

Таким образом, Мораес фактически вошел в топ-десять бомбардиров, правда, десятое место он делит с Александром Гладким и Александром Косыриным. При этом Жуниор существенно опережает обоих по эффективности, ведь для своих 84-х голов ему понадобилось 153 матча, Косырин в составе "Торпедо", "Арсенала", "Черноморца", донецкого "Металлурга" и "Говерлы" сыграл 240, а Гладкий ( "Металлист", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты", "Динамо" и "Черноморец") - 300 поединков.

Уже следующий гол позволит Мораесу сравняться с Тимерланом Гусейновым ("Заря", "Черноморец"), который занимает девятую строчку. Чтобы догнать лидера - Максима Шацких, Жуниору нужно забить еще 30 голов.

Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Добавим, что ближайший преследователь Мораеса из ныне действующих игроков - его партнер Марлос. В общем рейтинге он 35-й, на его счету 57 голов, столько же как у Артема Милевского и Автандила Капанадзе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, Александр Гладкий, Новости футбола, Жуниор Мораес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
03 Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити
04 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
05 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь