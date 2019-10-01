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Милан может уволить Мальдини и Бобана

Милан может уволить Мальдини и Бобана
15:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортивный директор и глава футбольного департамента Милана могут быть отстранены от своей работы.

Владеющая Миланом компания Elliott Management изучает причины провального старта сезона в исполнении команды. По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор Паоло Мальдини и глава футбольного департамента Звонимир Бобан оказались под угрозой увольнения.

Глава Elliott Management Гордон Сингер лично присутствовал на матче против Фиорентины (1:3), после которого болельщики активно выразили свое недовольство командой.

В первых шести турах Серии А Милан проиграл четырежды. С шестью очками команда идет 16-й, опережая лишь на один балл зону вылета.

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Также Gazzetta dello Sport утверждает, что сегодня после игры Аталанта – Шахтер Мальдини встретится с Андреем Шевченко.

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Андрей Шевченко, ФК Милан, Новости футбола, Паоло Мальдини, Звонимир Бобан.
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