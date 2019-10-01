Потухшая звезда Реала может пополнить ряды Барселоны

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14:54 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий атакующий хавбек Месут Озил может этой зимой сменить Арсенал на каталонскую Барселону.

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил близок к уходу из лондонского Арсенала.

Как информирует Daily Mirror, за немцем турецкого происхождения очень внимательно следит каталонская Барселона. По сообщениям британского источника в стане "блаугранас" рассчитывают взять в аренду Озила уже этой зимой, так как 30-летний хавбек потерял свое место в составе "канониров". 

В текущем сезоне АПЛ Месут лишь раз выходил на замену в игре против Уотфорда. Все остальные матчи немец пропустил. 

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В Барселоне Озила рассматривают в качестве усиления лавочки запасных, чтобы увеличить количество вариантов для ротации состава.

Помимо Барселоны интерес к Месуту Озилу проявляют также турецкие клубы и ДС Юнайтед из МЛС.

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Ранее сообщалось, что Арсенал не намерен удерживать в своем клубе Озила, который практически не играет, но при этом имеет одну из самых высоких зарплат в клубе. Немец зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю по условию контракта с "канонирами".

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Барселона, Футбол, Месут Озил, Новости футбола.
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