Потухшая звезда Реала может пополнить ряды Барселоны

Новости спорта:Немецкий атакующий хавбек Месут Озил может этой зимой сменить Арсенал на каталонскую Барселону.

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил близок к уходу из лондонского Арсенала.

Как информирует Daily Mirror, за немцем турецкого происхождения очень внимательно следит каталонская Барселона. По сообщениям британского источника в стане "блаугранас" рассчитывают взять в аренду Озила уже этой зимой, так как 30-летний хавбек потерял свое место в составе "канониров".

В текущем сезоне АПЛ Месут лишь раз выходил на замену в игре против Уотфорда. Все остальные матчи немец пропустил.

В Барселоне Озила рассматривают в качестве усиления лавочки запасных, чтобы увеличить количество вариантов для ротации состава.

Помимо Барселоны интерес к Месуту Озилу проявляют также турецкие клубы и ДС Юнайтед из МЛС.

Ранее сообщалось, что Арсенал не намерен удерживать в своем клубе Озила, который практически не играет, но при этом имеет одну из самых высоких зарплат в клубе. Немец зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю по условию контракта с "канонирами".