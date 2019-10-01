Рома потеряла игрока основного состава на два месяца

Новости спорта:Итальянский хавбек Лоренцо Пеллегрини получил травму и пропустит ближайшие поединки римской Ромы.

"Рома" осталась без полузащитника Лоренцо Пеллегрини на два месяца. Как сообщает итальянская пресса, футболист перенес операцию на ноге.

Пеллегрини сломал пятую плюсневую кость правой ноги во время поединка "Ромы" с "Лечче" (1:0) в воскресенье. Сегодня утром джаллоросси подтвердили информацию о том, что у игрока была корректирующая процедура, которая прошла успешно.

Тем не менее, 23-летний футболист не сможет выйти на поле до конца следующего месяца, а, возможно, и до начала декабря. Следовательно, он пропустит предстоящий международный перерыв и не поможет сборной Италии, а также не сыграет в матчах Серии А с "Наполи", "Миланом" и, возможно, "Интером".

Напомним, что Пеллегрини перешел в "Рому" из "Сассуоло" в июне 2017 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.