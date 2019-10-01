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Шахтер вырвал ничью против Аталанты в Юношеской лиге УЕФА

Шахтер вырвал ничью против Аталанты в Юношеской лиге УЕФА
16:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер на последних секундах добыл дебютный балл в Юношеской лиге УЕФА

В рамках второго тура Юношеской лиги УЕФА Шахтеру U-19 предстояла встреча с ровесниками из Аталанты.

Аталанта U-19 - Шахтер U-19  2:2

Голы:0:1 – 27 Судаков, 1:1 – 45 Пикколи, 2:1 – 70 Пикколи, 2:2 – 90 Абдуллаев.

Аталанта U-19: Джельми - Руджери, Гут, Околи, Гизланди - Да Рива, Джабуаа, Камбьяги (Бергонци, 90),  Пикколи  -Кортиновис (Панада, 79), Траоре.

Шахтер U-19:  Трубин - Эгбуджуо (Абдуллаев, 83), Козик, Муравский, Якуба, - Мудрик (Очеретько, 52), Крыськив (Кобылянский, 80), Бондаренко, Судаков (Кобак, 80), Драмбаев -  Сикан.

Матч проходил на Центро Спортиво Бартолотти.  В средине первого тайма в ворота хозяев был назначен пенальти, Мудрик и Судаков его успешно разыграли. Совсем немноко не хватило украинцам, чтобы уйти на перерыв в ранге победителей. 

На 45-й минуте игрок хозяев Роберто Пикколи сравнял счет. 

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Этот же Пикколи на 71-й минуте вывел хозяев вперед, но уже в компенсированное арбитром время Абдуллаев вырвал для дончан дебютное очко в этом розыгрыше Юношенской лиги.

Стоит отметить, что игра проходила полностью под диктовку Аталанты. Чего только стоит статистика ударов: 26:6 из которых 11:4 в створ ворот.

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