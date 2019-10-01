Ливерпуль - Зальцбург: слова Клоппа накануне матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов Ливерпуля против Зальцбурга.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопросы представителей СМИ накануне поединка группового турнира Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

"Зальцбург" - крепкая команда, в которой полно талантливой молодежи, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Участие в Лиге чемпионов вселяет в нее силу и задор. Это действительно сильный соперник с высокой организацией игры. "Зальцбург" удивит многих. Эта команда заточена под то, чтобы таить сюрпризы для соперников, но если кто и знает, как действует эта команда, то это, наверное, я. Я очень доволен всеми своими защитниками, но Вирджил ван Дейк является лучшим в мире или как минимум лучшим из всех на данный момент.

Я не уверен в состоянии Шакири на сто процентов. К завтрашнему матчу он готов не будет, но все в руках врачей. Травма не самая серьезная, но мы рисковать не будем.