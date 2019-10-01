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Срна прокомментировал работу Фонсеки в Роме

Срна прокомментировал работу Фонсеки в Роме
21:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский экс-футболист Шахтера Дарио Срна поделился своим мнением о тренерской работе Пауло Фонсеки в римской Роме.

Бывший капитан донецкого Шахтера, ныне занимающий пост помощника главного тренера "горняков" Луиша Каштру, Дарио Срна считает, что португальский специалист Паулу Фонсека сможет добиться успехов с Ромой по итогам текущего сезона.

“Фонсека сделает из Ромы настоящую суперкоманду. Я часто с ним общаюсь, ведь он не один год был моим тренером в Шахтере. Всегда сложно в начале пути, но когда команда освоит его тактику - она будет отлично играть.

Я предполагаю, что по итогам сезона Рома финиширует в тройке или четверке“, - приводит слова Срны TMW.

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Напомним, в следующем матче Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Аталантой. Матч состоится 1 октября и начнется в 19:55 по киевскому времени.

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ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола, Пауло Фонсека.
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