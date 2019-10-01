Барселона - Интер: каковы шансы у команды Конте в игре с каталонцами

Новости спорта:Букмеккеры оценили шансы Интера в игре против команды Эрнесто Вальверде.

Стали известны котировки на матч Барселона - Интер, который состоится 2 октября, в 21:55.

Букмекеры считают сине-гранатовых фаворитом домашнего матча, давая на их победу коэффициент 1,6. На ничью коэффициент составляет 4,4.

Интер несмотря на хороший старт в Серии А является андердогом по версии букмекерских контор. Их победу оценивают в коэффициент 5,6.

Напомним, что в первом туре обе команды сыграли в ничью со своими соперниками. Барселона в Германии сыграла по нулям с дортмундской Боруссией, а Интер на последних минутах спасся в противостоянии со Славией.