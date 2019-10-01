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Барселона - Интер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Барселона - Интер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Во втором туре группового турнира Лиги чемпионов испанская Барселона примет миланский Интер.

В среду, 2 октября, Барселона  себя дома примет миланский Интер в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Барселона  - Интер

Среда, 2 октября, начало 21:55

Стадион: "Камп Ноу". Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Барселона и Интер не сумели добыть победы в первом туре группового раунда ЛЧ. Если выездную ничью Барселоны можно занести в актив, то вот домашняя ничья против Славии Интеру может стоить выхода в плей-офф Лиги чемпионов. 

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Барселона в этом сезоне показывает супер результатов, выдав худший старт в Примере за последние 25 лет.  Тем не менее, последние два матча против крепких середняков Вильяреала и Хетафе "сине-гранатовые" сумели выиграть, немного улучшив свое турнирное положение в чемпионате Испании.

Интер, наоборот, в Серии А демонстрирует отличные результаты, победив во всех шести матчах сезона. Причем среди поверженных были такие клубы как Милан и Лацио. Ничья со Славией немного усложнит жизнь подопечным Конте, поэтому в этой игре они должны быть заинтересованы в набранных очках.

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В прямом эфире на ТВ поединок Барселона - Интер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало трансляции в 21:55 по киевскому времени.

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