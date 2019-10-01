Срна назвал главного конкурента Шахтера в борьбе за выход в 1/8 ЛЧ

Новости спорта:Срна считает, что Ман Сити безоговорочный фаворит, поэтому Шахтеру надо успешно играть с Аталантой.

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Аталантой".

На "Сан-Сиро" нам нужно будет показать свой максимум. В Милане большой стадион, но я не знаю, сколько болельщиков будет на матче. Думаю, будет непросто, но играть в Бергамо было бы еще сложнее.

Мы приехали за очками. Взять очки здесь - это очень важно перед двухматчевым противостоянием с Загребом. Если мы будем делать то, что от нас требует тренер, то это даст хороший результат.

В ЛЧ мы стартовали не лучшим образом. Играть против "Манчестер Сити" сложно. Гвардиола - номер один в мире. У него необыкновенная команда, невероятные игроки. Мы не можем сравнивать "Шахтер" с "Сити", он слишком силен. Наша задача - бороться за вторую путевку с "Аталантой".

Поражение "Аталанты" в Загребе? Первый матч в Лиге чемпионов всегда труден для команды, тем более если она играет в таком турнире впервые в своей истории. У "Динамо" много молодых талантливых игроков, а на "Максимире" всегда невероятное давление трибун, которые гонят свою команду вперед.

Да, у "Аталанты" очень сильная группа атаки. Наша же философия на этот матч состоит в том, чтобы атаковать качественно и реализовывать свои моменты, ведь у нас впереди тоже сильные исполнители", - сказал Срна в интервью Tuttomercatoweb.