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Форвард Тоттенхэма: Я не такой, как Месси и Роналду

Форвард Тоттенхэма: Я не такой, как Месси и Роналду
18:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин прокомментировал предстоящий поединок против Баварии в Лиге чемпионов.

Некоторые болельщики и эксперты считают, что нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин не получает должного признания за свои действия. Кореец, однако, об этом не заботится.

"Меня вообще не волнует нехватка внимания, я не такой, как Месси и Роналду. Я могу только делать все возможное, чтобы помочь команде. Если получается – я счастлив", — заявил Сон Goal.

Сон Хын Мин перешел в Тоттенхэм из Байера в 2015 году, и поначалу у него не все получалось в Лондоне.

"Премьер-лига отличается. Не хочу сравнивать ее с Бундеслигой, потому что и то отличный чемпионат, но в АПЛ все происходит быстрее и футбол куда более силовой", — добавил экс-игрок Гамбурга.

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"Поначалу я играл и забил несколько голов, но затем получил травму, а после восстановления было сложно снова наладить связь с командой. Я больше не играл и хотел вернуться в Германию, потому что там было очень комфортно. Но тренер всегда подбадривал, он был подходящим человеком в той ситуации. Маурисио Почеттино вселил в меня уверенность, и я больше не думал про уход".

В нынешнем сезоне 27-летний Сон Хын Мин сыграл пять матчей за "шпор" в Премьер-лиге, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

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ФК Бавария, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Сон Хын-Мин.
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