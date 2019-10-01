Аталанта - Шахтер: слова Гасперини перед матчем Лиги чемпионов

Новости спорта:Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами накануне поединка его команды с Шахтером в Лиге чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч против Шахтер и сказал, что поединок против Динамо Загреба забыт.

"В ЛЧ каждый матч важный. Однако завтра, наверное, самый важный матч для нас. Ибо знаем, с каким результатом закончился матч в Загребе, и мы пребываем в очень сложном положении. Мы проиграли. Это очень сложная группа".

"Это будет игра очень высокого уровня. Мы знаем, что Шахтер проиграл Манчестер Сити и им тоже необходимо добыть результат сейчас. Мы тоже будем много атаковать и защищаться".

"Лига чемпионов – это лучший чемпионат в мире. Там играют лучшие команды. Если ты играешь там – ты должен быть готов. Мы играли в Лиге Европы, но у нас не было никакого опыта. Я думаю, что из Лиги чемпионов мы извлечем много уроков. Мы станем лучше".

"Загреб? Я пересматривал матч с Динамо. Я думаю о завтрашней игре, а не о прошлой", — сказал Джан Пьеро Гасперини.

Поединок Аталанта — Шахтер начнется в 19:55 во вторник, 1 октября, на Сан-Сиро в Милане.