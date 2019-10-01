Рома потеряла ключевого игрока атаки на месяц

Новости спорта:Хавбек сборной Армении Генрих Мхитарян не сможет помочь римской Роме в ближайшем будущем.

Итальянская "Рома" получила вторую кадровую проблему, поскольку полузащитник команды Генрих Мхитарян выбыл из-за травмы на срок до трех недель.

Игрок сборной Армении испытывает проблему с бедром. Через несколько часов после того, как "Рома" подтвердила травму Лоренцо Пеллегрини, который не сможет помочь команде в течение двух месяцев из-за перелома плюсневой кости, столичный клуб разместил информацию в Твиттере о том, что Мхитарян также оказался в "лазарете".

Тем не менее, благодаря предстоящему международному перерыву он пропустит не более четырех игр за джаллоросси: по две в Серии А и Лиге Европы.

Напомним, что Мхитарян забил и ассистировал в своих первых четырех матчах за "Рому" с момента перехода из "Арсенала" летом.