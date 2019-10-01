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Жоржиньо: Я в Челси не из-за Сарри и в этом сезоне это докажу

Жоржиньо: Я в Челси не из-за Сарри и в этом сезоне это докажу
18:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Челси Жоржиньо рассказал, что перешел в лондонский клуб не из-за Маурицио Сарри.

Жоржиньо пришел в команду в один период с Маурицио Сарри из Наполи. Тогда этот трансфер расценивался в качестве перехода под нового тренера.

Полузащитник считает, что он играет на достойном уровне, и хочет доказать, что дело было не только в желании Маурицио Сарри.

"Этот сезон – возможность для меня показать, что я здесь не только из-за Маурицио Сарри. Я благодарен за то, что мы сделали вместе, потому что это потрясающе, мы работали вместе 4 года, и я очень благодарен ему за то, чему я у него научился, но также я здесь из-за своего уровня, из-за того, как упорно я работаю, потому что в своей жизни я всегда тяжело работал, и я здесь в том числе и поэтому, не только из-за Сарри", — приводит слова игрока сборной Италии официальный сайт Челси.

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Напомним, ранее Жоржиньо заявил, что Маурицио Сарри являлся для него тренером, а не другом.

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ФК Челси, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Жоржиньо, Маурицио Сарри.
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