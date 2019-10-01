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Милан может возглавить легендарный французский специалист

Милан может возглавить легендарный французский специалист
19:42 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый французский специалист Арсен Венгер может возглавить легендарный итальянский клуб.

Опытный француз может заменить Марко Джампаоло в должности наставника "россонери". Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Венгер в очередной раз вернулся на радар боссов Милана. Руководство клуба разочарованно плохим стартом команды Милан продемонстрировал худший старт в чемпионате Италии за 81 год под руководством Джампаоло – 6 очков за шесть туров. Менеджмент миланцев якобы уже подыскивает замену главному тренеру.

Среди претендентов, кроме Венгера, коуч сборной Украины Андрей Шевченко, рулевой Аталанты Джан Пьеро Гасперини и ныне безработный Массимилиано Аллегри.

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К слову, Арсен Венгер пребывает без работы с мая 2018 года, когда покинул лондонский Арсенал. С "канонирами" французский специалист проработал почти 22 года.

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Арсен Венгер, ФК Милан, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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