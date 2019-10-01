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Экс-звезда Барселоны: Я воспитал Месси, как своего сына

Экс-звезда Барселоны: Я воспитал Месси, как своего сына
22:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Камерунский экс-футболист Самуэль Это'О поделился своим мнением о Лионеле Месси.

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

«Барселона» плохо стартовала в чемпионате Испании, потому что Месси играл очень мало. Когда он вернётся, мы увидим настоящую «Барселону».

Я надеюсь, что он не играет с «Интером», так как этот клуб также в моём сердце. Если Месси выйдет на поле, то миланцам будет намного сложнее.

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Я воспитал Месси, как своего сына. Я очень уважаю Марадону, но игроками, забившими больше всех голов в современном футболе, являются Роналдо, Месси и Роналду», — приводит слова Это'О AS со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, что 32-летний Месси получил травму в ходе предсезонной подготовки. В нынешнем сезоне он всего 1 раз вышел в стартовом составе «Барселоны» и в этом матче получил новую травму.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Самуэль Это'О.
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