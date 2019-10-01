Наставник Барселоны рассказал о шансах Месси сыграть против Интера

Новости спорта:Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о шансах Лионеля Месси сыграть против Интера в Лиге чемпионов.

Главный вопрос перед завтрашним матчем "Барселоны" и "Интера" - смогут ли Месси и Дембеле принять участие в игре. На данный вопрос ответил тренер испанцев Эрнесто Вальверде.

"Усман Дембеле ограничился на тренировке малым. Лео работал чуть больше, приняв участие в половине занятия. Посмотрим, сможет ли он сегодня провести ее полностью.

Не уверен, что они будут готовы к матчу. Ансу, Жорди Альба и Самюэль Умтити тоже пропустят игру", - заявил на пресс-конференции Вальверде.

Напомним, что в стартовом туре Лиги Чемпионов "Барселона" сыграли вничью с "Боруссией" (0:0).