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Николя Пепе рассказал, почему он выбрал Арсенал

Николя Пепе рассказал, почему он выбрал Арсенал
20:28 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард лондонского Арсенала Николя Пепе поделился своим мнением о том, как проходит его адаптация в новом клубе.

Нападающий "Арсенала" Николя Пепе заявил представителям прессы, что он не испытывает давления по поводу заплаченных за него огромных денег. Напомним, что француз обошелся "канонирам" в 80 миллионов евро.

"Это приятно и лестно, что за меня заплатили такую сумму, но на меня это не давит, - цитирует Пепе английская пресса.

Я не думаю об этом. Я пришел в "Арсенал", потому что я честолюбив, чтобы выиграть титулы. Это главные причины.

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Я справляюсь с этим нормально. Мой брат, мои друзья, они могли бы сказать: "Это все-таки 80 миллионов евро". Но для меня это уже нормально. Конечно, играя в "Анже", я был подумал, что такие деньги - это безумие.

Я прошел долгий путь, и горжусь этим. На это стоит отодвинуть в сторону и сконцентрироваться на своей игре и игре команды".

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Николя Пепе.
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