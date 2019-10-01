Николя Пепе рассказал, почему он выбрал Арсенал

Нападающий "Арсенала" Николя Пепе заявил представителям прессы, что он не испытывает давления по поводу заплаченных за него огромных денег. Напомним, что француз обошелся "канонирам" в 80 миллионов евро.
"Это приятно и лестно, что за меня заплатили такую сумму, но на меня это не давит, - цитирует Пепе английская пресса.
Я не думаю об этом. Я пришел в "Арсенал", потому что я честолюбив, чтобы выиграть титулы. Это главные причины.
Я справляюсь с этим нормально. Мой брат, мои друзья, они могли бы сказать: "Это все-таки 80 миллионов евро". Но для меня это уже нормально. Конечно, играя в "Анже", я был подумал, что такие деньги - это безумие.
Я прошел долгий путь, и горжусь этим. На это стоит отодвинуть в сторону и сконцентрироваться на своей игре и игре команды".