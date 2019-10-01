Николя Пепе рассказал, почему он выбрал Арсенал

Новости спорта:Форвард лондонского Арсенала Николя Пепе поделился своим мнением о том, как проходит его адаптация в новом клубе.

Нападающий "Арсенала" Николя Пепе заявил представителям прессы, что он не испытывает давления по поводу заплаченных за него огромных денег. Напомним, что француз обошелся "канонирам" в 80 миллионов евро.

"Это приятно и лестно, что за меня заплатили такую сумму, но на меня это не давит, - цитирует Пепе английская пресса.

Я не думаю об этом. Я пришел в "Арсенал", потому что я честолюбив, чтобы выиграть титулы. Это главные причины.

Я справляюсь с этим нормально. Мой брат, мои друзья, они могли бы сказать: "Это все-таки 80 миллионов евро". Но для меня это уже нормально. Конечно, играя в "Анже", я был подумал, что такие деньги - это безумие.

Я прошел долгий путь, и горжусь этим. На это стоит отодвинуть в сторону и сконцентрироваться на своей игре и игре команды".