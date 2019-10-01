Шевченко ответил на слухи о переговорах с Миланом

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможных переговорах с Миланом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию, распространенную в СМИ о том, что он может возглавить Милан.

Шевченко заверил, что клуб с ним не контактировал, а в Милан он прибыл для того, чтобы понаблюдать за игроками Шахтера в матче с Аталантой, а также встретится со старыми друзьями. Главной целью сейчас он назвал выход на Евро-2020 со сборной Украины.

"Я люблю Милан, но клуб не контактировал со мной и я не думаю о нем на профессиональном уровне в данный момент. Я - тренер национальной сборной Украины и все мои силы сейчас направлены на мою страну. Я хочу попасть на Евро-2020 со своими игроками. Сейчас я в Милане, но для того, чтобы посмотреть на украинских игроков в матче с Аталантой, а после этого у меня запланирован ужин с моими друзьями по Милану. Это обычная социальная вещь, так как мы до сих пор хорошие друзья.

Паоло Мальдини и Звонимир Бобан – настоящие гаранты для Милана, у которого скоро все наладится. Милан остается в моем сердце и я уверен, что скоро все будет хорошо", - цитирует Шевченко Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Шевченко прилетел в Милан, чтобы встретиться с руководством клуба.