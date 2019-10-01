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Анчелотти - о матче против Генка: Наполи прекрасно знает, как нужно играть

Анчелотти - о матче против Генка: Наполи прекрасно знает, как нужно играть
21:15 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Генка.

Перед игрой против "Генка" в Лиге Чемпионов, Карло Анчелотти пообщался с журналистами и ответил на самые интересные вопросы.

"Наполи" прекрасно знает, как нужно играть и когда нужно отдавать все силы. Я очень многого жду от этой команды, правда я редко когда бываю удовлетворен.

"Генк" очень хорошая команда, которая умеет атаковать. Однако они могут сильно этим увлекаться, за что и были наказаны в игре против "Зальцбурга". Они чемпионы Бельгии и мы должны их уважать", - заявил Анчелотти на пресс-конференции.

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В первом туре Лиги Чемпионов "Наполи" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0.

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Карло Анчелотти, Лига Чемпионов, ФК Наполи, Футбол, ФК Генк, Новости футбола.
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