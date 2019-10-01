Брюгге в меньшинстве выстоял ничью в игре против Реала на выезде (Видео)

Новости спорта:Мадридский Реал на родном стадионе не смог переиграть бельгийский Брюгге в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимал «Брюгге». Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась вничью со счётом 2:2.

Реал Мадрид – Брюгге 2:2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 – Бонавентуре, 9, 39

Реал: Куртуа (Ареола, 46) – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо (Марсело, 46) – Кроос, Каземиро, Модрич – Лукас (Винисиус, 67), Бензема, Азар

Брюгге: Миньоле – Мата, Мехеле, Дели, Соболь – Вормер, Ритс, Ванакен – Диатта, Бонавентуре (Опенда, 71, Колс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2)

Предупреждения: Азар – Вормер, Миньоле, Опенда

На 11-й минуте счёт открыл нигерийский нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. В конце первого тайма, на 39-й минуте, Деннис оформил дубль и упрочил преимущество гостей. На 55-й минуте защитник «Реала» Серхио Рамос сократил отставание мадридцев. На 84-й минуте главный арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Брюгге» Руду Вормеру, после чего гости остались в меньшинстве. Через минуту хавбек «Реала» Каземиро сравнял счёт.

«Реал» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «ПСЖ» и «Галатасарай».