"Нам трудно общаться": Гризманн рассказал об отношениях с Месси

Новости спорта:Французский форвард Барселоны Антуан Гризманн рассказал об отношениях с Лионелем Месси.

По словам Антуана Гризманна, Лионель Месси – не из тех, кто много говорит, как и сам Гризманн.

"Месси? Он не из тех, кто много говорит, как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом".

"Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это хорошо сказывалось на нашей игре".

"Считаю, мы должны идти на встречу друг другу", — приводит слова Антуана Гризманна Marca.

В среду Барселона сыграет против Интера во втором туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.