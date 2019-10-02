"Нам трудно общаться": Гризманн рассказал об отношениях с Месси

По словам Антуана Гризманна, Лионель Месси – не из тех, кто много говорит, как и сам Гризманн.
"Месси? Он не из тех, кто много говорит, как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом".
"Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это хорошо сказывалось на нашей игре".
"Считаю, мы должны идти на встречу друг другу", — приводит слова Антуана Гризманна Marca.
В среду Барселона сыграет против Интера во втором туре Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.