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Галатасарай уступил ПСЖ благодаря единственному голу Икарди (Фото)

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Галатасарай уступил ПСЖ благодаря единственному голу Икарди (Фото)
00:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В поединке группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на выезде сумел добыть минимальную победу над Галатасараем.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» обыграл турецкий «Галатасарай» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. В качестве его ассистентов выступили Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Мауро Икарди, которому ассистировал Пабло Сарабия. Оба футболиста присоединились к «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Галатасарай — ПСЖ 0:1

Голы: Икарди, 52

Галатасарай: Муслера — Мариано, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Байрам, 77) — Бельханда (Фегули, 62), Нзонзи, Донк, Сери, Бабел (Андоне, 64) — Фалькао

ПСЖ: Навас — Бернат, Кимпембе, Силва, Менье — Верратти, Маркиньос, Гуйе — Ди Мария (Эррера, 83), Икарди (Мбаппе, 61), Сарабия (Чупо-Мотинг, 71)

Предупреждения: Маркан — Икарди, Ди Мария, Эррера

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«ПСЖ», набрав шесть очков, занимает 1-е место в турнирной таблице группы А. «Галатасарай» (1) — на 3-м месте. В 3-м туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Брюгге». «Галатасараю» предстоит домашняя игра с «Реалом». Оба матча состоятся 22 октября.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Галатасарай, ФК ПСЖ, ЛЧ.
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