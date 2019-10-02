Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини не считает, что результат матча отображает все, что происходило на футбольном поле.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после поражения своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с донецким Шахтером (1:2)..

"Горняки" в этом поединке смогли вырвать победу буквально перед финальным свистком, однако итальянский специалист считает, что его команда проиграла незаслуженно.

"Тяжело так проигрывать. Но я доволен игрой. Ребята не заслуживали поражения сегодня. Мы готовились к матчу и следовали нашему плану на игру.

Я рад тем, как ребята сыграли. Ничья была бы хорошим результатом. Тяжело проигрывать за пять секунд до свистка", = приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.