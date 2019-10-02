Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)

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Среда, 02.10.2019
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07:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Аталанта уступила Шахтеру в матче Лиги чемпионов.

Во вторник, 1 октября, Аталанта в домашнем матче проиграла Шахтеру во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Горняки" забили решающий гол на последней минуте матча.

Обзор матча:

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Аталанта — Шахтер 1:2 

Голы: Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5

Аталанта: Голлини — Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино — Хатебур (Госенс, 57), Де Роон, Пашалич, Кастань — Иличич (Малиновский, 57), Гомес — Сапата

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69) — Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон — Мораес

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
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