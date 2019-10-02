Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)

Во вторник, 1 октября, Аталанта в домашнем матче проиграла Шахтеру во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Горняки" забили решающий гол на последней минуте матча.
Обзор матча:
Аталанта — Шахтер 1:2
Голы: Сапата, 28 — Мораес, 41, Соломон, 90+5
Аталанта: Голлини — Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино — Хатебур (Госенс, 57), Де Роон, Пашалич, Кастань — Иличич (Малиновский, 57), Гомес — Сапата
Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69) — Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон — Мораес